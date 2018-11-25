«Приказал лично Порошенко». Пушков о провокации ВМС Украины

Приказ о провокационных действия в российских территориальных водах ВМС Украины отдал лично президент страны Петр Порошенко. Такое предположение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома, согласия и без инициативы главы государства не осуществляются», - сказал Пушков телеканалу «Россия 24».

Парламентарий предположил, что эта намеренная провокация была сделана в ответ на успешный саммит в Стамбуле, где президент РФ Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом газовые проекты, в том числе «Северный поток-2».

Еще одной причиной, по мнению сенатора, является желание Порошенко поднять свой рейтинг перед выборами президента, которые пройдут на Украине в марте 2019 года.

«У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков», - отметил Пушков.

Сенатор добавил, что Порошенко за полгода до президентских выборов будет наращивать напряженность, чтобы под этим соусом призывать украинцев сплотиться перед «российской угрозой», а после показать на выборах лучшие результаты, чем те, на что он способен сегодня.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что украинская провокация в Керченском проливе – это своеобразная предвыборная агитация Киева.