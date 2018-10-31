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При взрыве в Архангельске ранены три сотрудника ФСБ

31 Октября 2018 в 12:12
При взрыве в Архангельске ранены три сотрудника ФСБ

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что во время взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске ранены три сотрудника ведомства. Они получили ранения разной степени тяжести, сообщает RT.

Мужчина, предположительно устроивший взрыв, погиб. Он не является сотрудником ФСБ. По данным НАК, утром он вошел в здание, достал из сумки предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках. Личность этого человека пока не установлена. Эвакуация в здании не проводилась, сообщает «ФедералПресс».

Ранее в эфире НСН вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган призвал власти обеспечить все религиозные здания рамки металлоискателей и специальной охраной. По его словам, это защитит верующих во время богослужений.

 

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