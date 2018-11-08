При стрельбе в баре в Калифорнии не исключена версия теракта

Шериф округа Вентура Джефф Дин в своем заявлении не исключил, что стрельба в Borderline Bar & Gril в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) могла быть терактом. По его словам, эта версия может подтвердится, только после точного установления личности подозреваемого. «Мы не знаем, есть ли связь терроризма с этим инцидентом или нет», — заявил шериф американскому телеканалу ABC7.

Отметим, что президент США Дональд Трамп был полностью проинформирован об инциденте. Глава Белого дома назвал происшествие ужасным. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Напомним, вечером по местному времени в баре в пригороде Лос-Анжелеса произошла стрельба. Жертвами стали 12 человек. Устроивший бойню в баре города Таузанд-Окс также найден мёртвым.