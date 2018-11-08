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При стрельбе в баре в Калифорнии не исключена версия теракта

8 Ноября 2018 в 17:14
При стрельбе в баре в Калифорнии не исключена версия теракта

Шериф округа Вентура Джефф Дин в своем заявлении не исключил, что стрельба в Borderline Bar & Gril в американском городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) могла быть терактом. По его словам, эта версия может подтвердится, только после точного установления личности подозреваемого. «Мы не знаем, есть ли связь терроризма с этим инцидентом или нет», — заявил шериф американскому телеканалу ABC7.

Отметим, что президент США Дональд Трамп был полностью проинформирован об инциденте. Глава Белого дома назвал происшествие ужасным. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Напомним, вечером по местному времени в баре в пригороде Лос-Анжелеса произошла стрельба. Жертвами стали 12 человек. Устроивший бойню в баре города Таузанд-Окс также найден мёртвым.

Ранее, 27 октября, житель штата Пенсильвания Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В результате атаки злоумышленника погибли 11 человек, пятеро получили ранения. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН призвал власти обеспечить все религиозные здания рамки металлоискателей и специальной охраной. По его словам, это сможет защитить верующих во время богослужений.
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