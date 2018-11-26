Президента Украины выберут в последний день марта

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о достижении компромисса в стенах парламента, который заключается в решении проголосовать на заседании в понедельник постановление о назначении даты выборов президента Украины 31 марта 2019 года сразу после голосования народных депутатов по вопросу о военном положении в стране, передает «Интерфакс».

Президентские выборы 2014 года на Украине — внеочередные (досрочные) выборы президента Украины; состоялись по решению Верховной рады 25 мая 2014 года, в связи с отстранением ею Виктора Януковича от должности президента. Решение о переносе выборов, планировавшихся на 2015 год, было принято 22 февраля 2014 года. Всего в выборах участвовало 23 кандидата. Победу одержал Пётр Порошенко, получивший 54,70% голосов при явке 59,48%.

Военное положение – прекрасный повод для того, чтобы отложить или отменить вовсе намеченные на весну выборы президента Украины. В этом сходятся все эксперты, к которым за комментариями обратилась НСН.

