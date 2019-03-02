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Президент России отметил вклад Алферова в развитие российской и мировой науки

2 Марта 2019 в 15:15
Президент России отметил вклад Алферова в развитие российской и мировой науки

Российский лидер Владимир Путин принес соболезнования в связи с кончиной нобелевского лауреата, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алфёрова.

«Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», - сообщил 2 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Жорес Алфёров родился в Витебске 15 марта 1930 года. Его авторству принадлежат более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. Более четверти века, в период с 1991 по 2017 годы, Алфёров являлся вице-президентом РАН. За разработки в полупроводниковой технике в 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии, отметили Известия.

Ранее экс-президент РАН Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, как работал вместе с учёным-физиком Жоресом Алфёровым.

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