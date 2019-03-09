Президент Путин назвал Владимира Этуша поистине народным артистом

Владимир Этуш. Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российский лидер Владимир Путин в соболезновании в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Этуша назвал его с поистине народным артистом и подлинной легендой вахтанговской школы.

«Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш - фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек. Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы. Его знали и любили миллионы людей - за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта. Светлая память о Владимире Абрамовиче Этуше навсегда сохранится в наших сердцах», - сказано на сайте Кремля.

Владимир Этуш скончался сегодня, 9 марта, на 97-м году жизни. Его дочь Раиса считает, что причиной смерти могут быть проблемы с сердцем.

Прощание с народным артистом состоится в театре имени Вахтангова, в котором Владимир Этуш служил всю жизнь.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН назвал Владимира Этуша абсолютным символом советского кино.