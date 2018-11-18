«Президент на пять с плюсом». Трамп оценил свою работу

Президент США Дональд Трамп оценил свою работу в качестве главы Белого дома на «пять с плюсом». Об этом он заявил на телеканале Fox News.

«Я думаю, я хорошо работаю… Я бы поставил себе "пятерку с плюсом"», - заявил Трамп.

Американский лидер пояснил, что с момента начала его президентства экономика США процветает. Еще одной своей заслугой Трамп считает дружбу с Ким Чен Ыном, заявляя, что без него «Америка бы уже вела войну с Северной Кореей».

Первый в истории саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в широком формате и подписали итоговое коммюнике, в котором Пхеньян заявил о готовности провести денуклеаризацию страны, а Вашингтон пообещал отменить наложенные на Северную Корею санкции. Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН заявлял, что Ким Чен Ын за спиной американцев ведет свою игру.