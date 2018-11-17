КНДР напомнила американцам о договоренностях. Новыми испытаниями

РИА Новости

Александр Воронцов в эфире НСН заявил, что Ким Чен Ын продолжит соблюдать достигнутые в Сингапуре договоренности и американцам не позволит забыть данные обещания.

В КНДР в присутствии Ким Чен Ына испытали новое высокотехнологичное оружие. Речь идет о разработке тактического характера, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап». По данным СМИ, испытания были проведены после «пробуксовки» в переговорах по денуклеаризации страны.

Как пояснил в эфире НСН завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, Ким Чен Ын за спиной американцев ведет свою игру. Прошедшие испытания можно считать «легким напоминанием» о том потенциале, которым обладает Пхеньян.

«Игра, безусловно, происходит. То, что сделала Северная Корея, это легкое напоминание американцам, что КНРД имеет потенциал для развития ядерного оружия и у нее есть, что продемонстрировать в случае, если переговоры зайдут в тупик. Но все это в рамках переговорного процесса и Пхеньян будет соблюдать договоренности с американцами. То есть КНДР продемонстрировала испытания не для того, чтобы выйти из переговоров, а чтобы сказать: мы продолжает оставаться внутри соглашения по денуклеаризации и в рамках переговорного процесса», - заявил собеседник агентства.

Воронцов призвал не драматизировать события в КНДР, при этом само соглашение с американцами по денуклеаризации он назвал «крайне неопределенным».

Ранее в Госдепе США выразили уверенность, что Пхеньян не станет разрывать договоренности, достигнутые в Сингапуре. По информации представителя американского ведомства, работа над разрешением противоречий идет в закрытом формате. Эту информацию подтвердили южнокорейские СМИ, которые сообщили о тайном визите в демилитаризованную зону в Пханмунджоме высокопоставленного чиновника ЦРУ Эндрю Кима, который провел переговоры с северокорейским коллегой.

Напомним, договоренности о денуклеаризации Северной Кореи между были достигнуты между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом на саммите США-КНДР в Сингапуре 12 июня этого года.