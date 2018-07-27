Пятница
27 июля
USD 62.95
EUR 73.82
Горячие новости

Президент Эквадора хочет выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

27 Июля 2018 в 13:21
Президент Эквадора хочет выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

Основатель скандально известного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж рано или поздно обязан уйти из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Это подтвердил президент южно-американской республики Ленин Морено.

Как отмечает Газета.ру, он заявил об этом в ходе выступления в Мадриде. По словам Морено, он уже поговорил об этой ситуации с самим Ассанжем и с британскими властями.

Ранее появились сообщения, что Эквадор может выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне в ближайшие дни. В четверг, 26 июля министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что создатель WikiLeaks не может рассматривать дипмиссию в качестве вечного убежища.

В случае выхода 47-летнего Ассанжа с территории посольства, британские власти могут депортировать его в США. Там основателю WikiLeaks грозит длительное тюремное заключение, либо смертная казнь за выдачу государственных секретов.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.