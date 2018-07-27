Президент Эквадора хочет выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

Основатель скандально известного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж рано или поздно обязан уйти из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Это подтвердил президент южно-американской республики Ленин Морено.

Как отмечает Газета.ру , он заявил об этом в ходе выступления в Мадриде. По словам Морено, он уже поговорил об этой ситуации с самим Ассанжем и с британскими властями.

Ранее появились сообщения, что Эквадор может выгнать Ассанжа из своего посольства в Лондоне в ближайшие дни. В четверг, 26 июля министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что создатель WikiLeaks не может рассматривать дипмиссию в качестве вечного убежища.

В случае выхода 47-летнего Ассанжа с территории посольства, британские власти могут депортировать его в США. Там основателю WikiLeaks грозит длительное тюремное заключение, либо смертная казнь за выдачу государственных секретов.