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Симоньян: Эквадор может выдать Ассанжа британцам в ближайшие дни

22 Июля 2018 в 16:50
Симоньян: Эквадор может выдать Ассанжа британцам в ближайшие дни

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне, может быть выдан британским властям в ближайшее время. Такую информацию сообщила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Мои источники говорят, что Ассанжа в билжайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались»,  - написала она в Twitter.

Симоньян добавила, что президент Эквадора планирует посетить Великобританию с официальным визитом на следующей неделе. По словам главреда RT, политика «прессуют» Лондон и Вашингтон, угрожают ему «внебиблейскими карами» и требуют выдать Ассанжа.

Ранее глава МИД Эквадора заявил, что посольство страны не может служить для основателя WikiLeaks вечным убежищем.

Напомним, Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.


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