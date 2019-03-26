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Претензии к Абызову не связаны с работой в правительстве

26 Марта 2019 в 20:31
Претензии к Абызову не связаны с работой в правительстве
Претензии правоохранительных органов к экс-министру Михаилу Абызову связаны не с работой в кабинете министров, а с его коммерческой деятельностью, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Он подчеркнул, что Дмитрий Медведев проинформирован о задержании Абызова, передает ТАСС.

Абызов указом президента Российской Федерации от 18 января 2012 года был назначен советником президента Российской Федерации. 21 мая 2012 года вошёл в состав нового Правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что власти всерьез взялись за взяточников. Так он прокомментировал задержание первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова.
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