Претензии к Абызову не связаны с работой в правительстве

Абызов указом президента Российской Федерации от 18 января 2012 года был назначен советником президента Российской Федерации. 21 мая 2012 года вошёл в состав нового Правительства РФ в должности министра, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». В мае 2018 года покинул пост министра в связи с упразднением должности.
Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что власти всерьез взялись за взяточников. Так он прокомментировал задержание первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова.