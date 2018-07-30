Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии здоровья артиста

Стало известно, что состояние здоровья народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона не изменилось. Об этом сообщила его пресс-секретарь Варвара Виноградова.
«Нет никаких изменений в худшую сторону», – приводит слова официального представителя артиста РИА Новости.
Ранее сообщалось об ухудшении состояния Кобзона, которое связано с распространением метастазов, пишут Дни.ру.Напомним, распространившуюся информацию о том, что Иосиф Кобзон впал в кому опровергла его сестра Гелена. По ее словам артист находится на плановом лечении, сообщает RT.