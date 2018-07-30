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Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии здоровья артиста

30 Июля 2018 в 12:20
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии здоровья артиста

Стало известно, что состояние здоровья народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона не изменилось. Об этом сообщила его пресс-секретарь Варвара Виноградова.

«Нет никаких изменений в худшую сторону», – приводит слова официального представителя артиста РИА Новости.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния Кобзона, которое связано с распространением метастазов, пишут Дни.ру.

Напомним, распространившуюся информацию о том, что Иосиф Кобзон впал в кому опровергла его сестра Гелена. По ее словам артист находится на плановом лечении, сообщает RT.
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