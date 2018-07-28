Валентина Терешкова навестила Кобзона в больнице

Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который находится в одной из московских больниц, навестила Валентина Терешкова. Об этом журналистам рассказала супруга артиста Нелли Кобзон.

Она отметила, что первая женщина-космонавт передала артисту приветы от Алексея Леонова и других его друзей.

«Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова», — рассказала Нелли Кобзон, которую цитирует РИА Новости.

При этом супруга Народного артиста отказалась сообщить журналистам о состоянии его здоровья, сославшись на то, что «это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон, госпитализированный в одну из московских клиник, находится в коме. Эти слухи опровергла сестра артиста Гелена, пишет Газета.ру