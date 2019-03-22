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Пресс-конференция по делу брянского орнитолога стартовала в НСН

22 Марта 2019 в 12:05
Пресс-конференция по делу брянского орнитолога стартовала в НСН
Участники пресс-конференции обсудят законность меры наказания орнитологу из Брянска, которому грозит 3 года тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Дело брянского орнитолога: За спасение беркутов – 3 года тюрьмы». 

Жителя Брянска Владимира Иванченкова обвиняют в незаконном содержании трех беркутов. Ему инкриминируют статью 258 части 1 УК РФ «Незаконная охота», которая предусматривает лишение свободы на три года и штраф в размере 1 миллиона рублей. 

Как утверждает орнитолог-любитель, на протяжении 15 лет лечил диких птиц и после курса лечения передавал их в питомники. Однако ему пришлось оставить у себя трех беркутов, которых никто не рискнул забрал. Птицы не были зарегистрированы в Росприроднадзоре. После поступления анонимного звонка полицейские вместе с работником заповедника «Брянский лес» забрали беркутов для транспортировки в калужский центр реабилитации для диких животных. Птицы перевозились ненадлежащим образом, в результате одна из них задохнулась, а вторая погибла позже из-за пережитого стресса. Сотруднице заповедника был назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей. На данный момент, по этому делу уже состоялось 5 слушаний в суде. Сторона защиты Владимира Иванченкова заявляет о фальсификации дела сотрудниками полиции. 

Участники пресс-конференции: 

- Орнитолог-любитель Владимир Иванченков

- Адвокат Владимира Иванченкова Матвей Цзен

- Председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Трансляция пресс-конференции доступна по ссылке.

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