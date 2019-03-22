22.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая делу возбуждённому против любителя-орнитолога из Брянской области

22.03.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дело брянского орнитолога: За спасение беркутов – 3 года тюрьмы»

В Брянске орнитологу-любителю Владимиру Иванченкову, который на протяжении 15 лет лечил беркутов, грозит до 3 лет тюрьмы и штраф 1 млн рублей. Такое наказание предусмотрено по статье 258 части 1 УК РФ - «Незаконная охота», по которой обвиняется Иванченков. Как утверждает сам орнитолог-любитель, он выхаживал больных и раненных птиц, которых затем передавал питомникам. Однако трёх беркутов никуда пристроить не удалось, а потому мужчина оставил их у себя. Владимир не скрывал, что у него живут хищные птицы, однако в Росприроднадзоре, вопреки установленным правилам, они зарегистрированы не были. В результате, местные полицейские совместно с сотрудницей заповедника «Брянский лес» изъяли птиц, однако, две птицы погибли в ходе транспортировки. Обстоятельства гибели беркутов в настоящее время выясняются. На данный момент, по этому делу уже состоялось 5 слушаний в суде.

В ходе пресс-конференции, её участники дадут заключение о законности содержания диких птиц и правомерности вменяемого наказания.

Участники пресс-конференции:

- Орнитолог-любитель Владимир Иванченков;

- Адвокат Владимира Иванченкова Матвей Цзен;

- Председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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