Пресс-конференция организаторов «НАШЕСТВИЯ-2018» началась в пресс-центре НСН на фестивале

Устроители «НАШЕСТВИЯ 2018» ответят на вопросы журналистов.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» проходит пресс-конференция для журналистов, аккредитованных на фестивале. На неё присутствуют генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва, медиа директор «НАШЕСТВИЯ-2018», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв, программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова, заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.