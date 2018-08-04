Суббота
04 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Пресс-конференция организаторов «НАШЕСТВИЯ-2018» началась в пресс-центре НСН на фестивале

4 Августа 2018 в 15:02
Пресс-конференция организаторов «НАШЕСТВИЯ-2018» началась в пресс-центре НСН на фестивале

Устроители «НАШЕСТВИЯ 2018» ответят на вопросы журналистов.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» проходит пресс-конференция для журналистов, аккредитованных на фестивале. На неё присутствуют генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва, медиа директор «НАШЕСТВИЯ-2018», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв, программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова, заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.