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Пресс-центр

Пресс-конференция организаторов фестиваля «НАШЕСТВИЕ»

4 Августа 2018 в 15:01

Организаторы «НАШЕСТВИЯ» ответят на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» началась пресс-конференция организаторов фестиваля. На вопросы журналистов ответят:

-   Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва;

-   Медиадиректор фестиваля НАШЕСТВИЕ, сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв;

-   Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова;

-   Заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.

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