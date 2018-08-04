Пресс-конференция организаторов фестиваля «НАШЕСТВИЕ»

Организаторы «НАШЕСТВИЯ» ответят на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» началась пресс-конференция организаторов фестиваля. На вопросы журналистов ответят:

- Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва;

- Медиадиректор фестиваля НАШЕСТВИЕ, сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв;

- Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова;

- Заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.