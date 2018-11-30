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Премию Рунета раздали в Москве

30 Ноября 2018 в 17:07
Премию Рунета раздали в Москве

Накануне в Москве были награждены победители Общенациональной «Премии Рунета-2018». Новостной агрегатор СМИ2 стал лауреатом в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Круглосуточно этот один из крупнейших в стране информационных сервисов поставляет аудитории актуальную и наиболее полную картину дня.

По словам генерального директора СМИ2 Анны Ивановой, получение этой награды – стимул, чтобы развиваться дальше.

«Постараемся не подводить и покорять новые вершины. Конечно, вся наша дружная команда пребывает в эйфории, это очень важно, огромная мотивация и стимул идти дальше в непростых условиях для медиабизнеса сегодня», – сказала она.

Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и интернета. Ее организаторы – Российская Асссоциация Электронных Коммуникаций и Координационный Центр национальных доменов .RU / .РФ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила в беседе с НСН, что интернет необходимо рассматривать как источник различной информации, которая может как позитивно, так и негативно повлиять на ребенка. 

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