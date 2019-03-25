Предвыборный рейтинг Зеленского бьёт рекорды

Рейтинг кандидата в президенты Украины артиста Владимира Зеленского впервые превысил отметку в 30%. Такие результаты получены в ходе опроса избирателей, организованного Киевским международным институтом социологии.

Среди граждан Украины, имеющих право голоса, которые уже определились и пойдут голосовать, Зеленского готовы поддержать 32% опрошенных, передаёт RT . На втором месте идёт действующий глава киевского режима Пётр Порошенко -17, третьей, согласно опросу, стала Юлия Тимошенко - 12,5% голосов поддержки.

Между тем, как пишут «Дни.ру» , супруга лидера президентской гонки Елена Зеленская призналась, что выступала резко против участия мужа в выборах. Однако теперь жена смирилась с решением супруга баллотироваться в президенты Украины.

Украинский политолог Александр Семченко ранее в эфире НСН выразил сомнение в рейтинги, которые социологи «рисуют» действующему президенту Петру Порошенко.