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Предвыборный рейтинг Зеленского бьёт рекорды

25 Марта 2019 в 18:02
Предвыборный рейтинг Зеленского бьёт рекорды

Рейтинг кандидата в президенты Украины артиста Владимира Зеленского впервые превысил отметку в 30%. Такие результаты получены в ходе опроса избирателей, организованного Киевским международным институтом социологии.

Среди граждан Украины, имеющих право голоса, которые уже определились и пойдут голосовать, Зеленского готовы поддержать 32% опрошенных, передаёт RT. На втором месте идёт действующий глава киевского режима Пётр Порошенко -17, третьей, согласно опросу, стала Юлия Тимошенко - 12,5% голосов поддержки.

Между тем, как пишут «Дни.ру», супруга лидера президентской гонки Елена Зеленская призналась, что выступала резко против участия мужа в выборах. Однако теперь жена смирилась с решением супруга баллотироваться в президенты Украины.

Украинский политолог Александр Семченко ранее в эфире НСН выразил сомнение в рейтинги, которые социологи «рисуют» действующему президенту Петру Порошенко.

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