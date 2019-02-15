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Предвыборные игры. Тимошенко проверят на незаконное обогащение

15 Февраля 2019 в 13:46
Предвыборные игры. Тимошенко проверят на незаконное обогащение

Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко начали подозревать в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. Соответствующее заявление направлено в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Одно из обвинений относится к статье УК о незаконном обогащении служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, отмечает  Газета.ру. Подобные правонарушения относятся к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как сообщает RT, на днях аналогичное заявление генпрокуру Юрию Луценко подал Центр противодействия коррупции. В этой общественной организации заявили, что в конце 2018 года уже обращались на этот счёт в САП и НАБУ, однако тогда расследование так и не началось.

ЦПК приводит сведения, согласно которым, в феврале 2018 года пиар-компания Avenue Global Strategies LLC представляла интересы Юлии Тимошенко. За это фирма Two Paths LLС, зарегистрированная в американском штате Делавэр, оплатила около 400 тысяч долларов.

Согласно законодательству штата, офшорные компании могут не указывать своих реальных владельцев. Поэтому данные средства можно обозначить, как незаконное обогащение Тимошенко, считают в ЦПК. Так информируют и о других случаях, когда кандидат в президенты пользовалась услугами американских лоббистов за тысячи долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН сравнил Тимошенко с самкой богомола.


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