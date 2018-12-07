Экс-депутат Рады сравнил Тимошенко с самкой богомола

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в рамках пресс-конференции НСН предположил, что в период предвыборной президентской гонки сложности Петру Порошенко будет создавать не только его низкий рейтинг, но и Юлия Тимошенко:

«Когда Юлия Тимошенко с кем-то о чём-то договаривается, она же, как самка богомола. Всем известно, что потом происходит с самцами. Она вызывает панический страх у Петра Алексеевича, она его обезжирит до ноля. Это всём понятно. Люди на выборах руководствуются эмоциями, а не программами. У украинцев за эти четыре года накипело к команде Порошенко. Они будут мстить. На избирательных участках. Нужно просто очень чётко разделять настроение власти и простого украинского народа. У него обострённое чувство справедливости. Все аферы Порошенко приводят к тому, что его рейтинг стремительно падает», - отметил Спиридон Килинкаров.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.