Представлен список критикующих страну российских актеров

Государственное информационное агентство РИА Новости составило список российских актеров, открыто критикующих страну. В материале говорится, что эти артисты зарабатывают в России, но нелестно отзывающиеся о ней и ее населении.

Поводом для составления списка послужило высказывание актера Алексея Серебрякова, сказавшего в интервью журналисту Юрию Дудю, что в России национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

На первом месте в списке РИА Новости стоит Алексей Серебряков. Далее указаны Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил Министерству культуры выпустить рекомендацию режиссерам и продюсерам не снимать в фильмах с госфинансированием артистов, критикующих свою страну.