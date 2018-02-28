Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих Россию актеров

Государственное информационное агентство РИА Новости составило список российских актеров , которые зарабатывают деньги в России, при этом позволяя себе нелестно высказываться о положении дел в стране и о россиянах.
Сам актер в беседе с НСН назвал составление этого списка «глупостью» и воздержался от комментариев.
«Я даже не буду комментировать эту глупость!», - заявил он.
Ранее о составлении подобного списка говорил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По его словам, Министерство культуры должно порекомендовать режиссерам и продюсерам отказаться от работы с актерами, критикующими Россию.