Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих Россию актеров

В беседе с НСН актёр заявил, что не считает нужным даже комментировать подобные списки.

Государственное информационное агентство РИА Новости составило список российских актеров , которые зарабатывают деньги в России, при этом позволяя себе нелестно высказываться о положении дел в стране и о россиянах.

Поводом послужило недавнее высказывание, где он назвал главными национальными идеями России силу, наглость и хамство.

Сам актер в беседе с НСН назвал составление этого списка «глупостью» и воздержался от комментариев.

«Я даже не буду комментировать эту глупость!», - заявил он.

Ранее о составлении подобного списка говорил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По его словам, Министерство культуры должно порекомендовать режиссерам и продюсерам отказаться от работы с актерами, критикующими Россию.