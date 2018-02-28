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Культура

Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих Россию актеров

28 Февраля 2018 в 18:14
Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих Россию актеров
В беседе с НСН актёр заявил, что не считает нужным даже комментировать подобные списки. 

Государственное информационное агентство РИА Новости составило список российских актеров , которые зарабатывают деньги в России, при этом позволяя себе нелестно высказываться о положении дел в стране и о россиянах.

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Поводом послужило недавнее высказывание актера Алексея Серебрякова, где он назвал главными национальными идеями России силу, наглость и хамство.

Сам актер в беседе с НСН назвал составление этого списка «глупостью» и воздержался от комментариев.

«Я даже не буду комментировать эту глупость!», - заявил он.

Ранее о составлении подобного списка говорил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По его словам, Министерство культуры должно порекомендовать режиссерам и продюсерам отказаться от работы с актерами, критикующими Россию. 

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