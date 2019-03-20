Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Представлен список банков с наивысшей надежностью

20 Марта 2019 в 11:18
Представлен список банков с наивысшей надежностью

Forbes составил рейтинг 100 самых надежных российских банков. Список возглавил «Юникредит банк». В тройку лидеров вошли также Райффайзенбанк и Росбанк.

Всего в категории самых надежных оказались 30 кредитных организаций, в прошлом году их было 13. В 2018 году на первом месте рейтинг возглавлял Росбанк.

В топ-5 также входят Сбербанк и ВТБ. В десятку банков с наивысшей надежностью входят Ситибанк, «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа», «Эйч-эс-би-си банк» и «Креди Агриколь».

В список попали как российские организации, так и «дочки» западных банков.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что разговоры о «дырах» на балансе банков опасны для рынка.

.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.