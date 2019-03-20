Представлен список банков с наивысшей надежностью

Forbes составил рейтинг 100 самых надежных российских банков. Список возглавил «Юникредит банк». В тройку лидеров вошли также Райффайзенбанк и Росбанк.

Всего в категории самых надежных оказались 30 кредитных организаций, в прошлом году их было 13. В 2018 году на первом месте рейтинг возглавлял Росбанк.

В топ-5 также входят Сбербанк и ВТБ. В десятку банков с наивысшей надежностью входят Ситибанк, «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа», «Эйч-эс-би-си банк» и «Креди Агриколь».

В список попали как российские организации, так и «дочки» западных банков.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что разговоры о «дырах» на балансе банков опасны для рынка.

.

