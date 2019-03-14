Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Экономика

АРБ: Разговоры о «дырах» на балансе банков опасны для рынка

14 Марта 2019 в 18:00
АРБ: Разговоры о «дырах» на балансе банков опасны для рынка
Глава Ассоциации российских банков рассказал НСН, что общие оценки недорезервированности банков дестимулируют рынок.

Российским банкам не хватает 1,5 триллиона рублей, или же 15% капитала всего сектора, для досоздания резервов по проблемным кредитам, выяснили аналитики «Эксперт РА». Результаты их исследования приводит РБК. Речь идет о недосозданных резервах по наиболее обесцененным ссудам четвертой и пятой категорий качества, которые требуют резервирования в 51-100% от суммы долга. Также аналитики учли резервы по проблемным активам с недостаточно консервативно оцененными рисками. Отмечается, что проблемные кредиты были обнаружены в топ-50 российских банках, и среди них эксперты нашли трех претендентов на санацию.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что такие глобальные оценки недорезервированности банков могут к дестимуляции рынка.

Ипотека по 8%? В АРБ испугались за судьбу маленьких банков
«Можно упрекнуть конкретный банк в том, что на его балансе есть дыра, если есть информация о конкретном займе или заемщике, что его кредит недостаточно обеспеченный, что у него есть проблема. Но когда мы даем такие глобальные оценки и не конкретизируем, о каком банке и о каких конкретных заемщиках идет речь, а говорим тут в категориях, что есть недооцененные риски, возникает вопрос, а по каким критериям. Сегодня и так Центробанк достаточно высоко поднял требования по этим рискам. Можно считать, что эту планку можно еще дальше взвинчивать. Можно, наоборот, при определенной либерализации, определенной лояльности к рынку, путем оценки рисков стимулировать рынок к развитию кредитования, к активности, а можно его дестимулировать. Сегодня, наверное, надо подумывать о том, чтобы прекратить де-стимуляцию, и все-таки стимулировать, снижая требования по рискам, а не подымая их до бесконечности», — рассказал глава АРБ.

Напомним, в середине января сообщалось, что в России около 150 небольших банков оказались на грани разорения. Устойчивость кредитных организаций сильно пошатнулась из-за повышения отчислений в Агентство по страхованию вкладов. С 2019 года страховка АСВ распространилась на малый и средний бизнес, из-за чего величина взносов для банков выросла.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.