АРБ: Разговоры о «дырах» на балансе банков опасны для рынка

Глава Ассоциации российских банков рассказал НСН, что общие оценки недорезервированности банков дестимулируют рынок.

Российским банкам не хватает 1,5 триллиона рублей, или же 15% капитала всего сектора, для досоздания резервов по проблемным кредитам, выяснили аналитики «Эксперт РА». Результаты их исследования приводит РБК. Речь идет о недосозданных резервах по наиболее обесцененным ссудам четвертой и пятой категорий качества, которые требуют резервирования в 51-100% от суммы долга. Также аналитики учли резервы по проблемным активам с недостаточно консервативно оцененными рисками. Отмечается, что проблемные кредиты были обнаружены в топ-50 российских банках, и среди них эксперты нашли трех претендентов на санацию.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что такие глобальные оценки недорезервированности банков могут к дестимуляции рынка.