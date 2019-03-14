АРБ: Разговоры о «дырах» на балансе банков опасны для рынка

Российским банкам не хватает 1,5 триллиона рублей, или же 15% капитала всего сектора, для досоздания резервов по проблемным кредитам, выяснили аналитики «Эксперт РА». Результаты их исследования приводит РБК. Речь идет о недосозданных резервах по наиболее обесцененным ссудам четвертой и пятой категорий качества, которые требуют резервирования в 51-100% от суммы долга. Также аналитики учли резервы по проблемным активам с недостаточно консервативно оцененными рисками. Отмечается, что проблемные кредиты были обнаружены в топ-50 российских банках, и среди них эксперты нашли трех претендентов на санацию.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что такие глобальные оценки недорезервированности банков могут к дестимуляции рынка.
Напомним, в середине января сообщалось, что в России около 150 небольших банков оказались на грани разорения. Устойчивость кредитных организаций сильно пошатнулась из-за повышения отчислений в Агентство по страхованию вкладов. С 2019 года страховка АСВ распространилась на малый и средний бизнес, из-за чего величина взносов для банков выросла.