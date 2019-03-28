Председателей избиркомов на Украине пытаются запугать

Смс-сообщения с угрозами стали присылать некоторым председателям избирательных комиссий на Украине, сообщил журналистам советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его словам, в смс говорится, что если на участке не будет зафиксирована победа определённого кандидата в президенты, то глава избирательной комиссии будет казнён, сообщает RT.

Сообщения подписаны одной из праворадикальных организаций.

Ранее НСН рассказала, что президент Украины назвал Владимира Путина своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил НСН, что Порошенко такими заявлениями пытается удержать антироссийский электорат.

«Есть такое понятие – устойчивый электорат. Есть люди, которые полностью стоят на антироссийской риторике, лозунгах, и этот электорат однозначно будет поддерживать Порошенко. Это заявление, прежде всего, ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что он проявит активность, 31 марта придет и проголосует за Порошенко, чтобы Путин не напал. Лозунг Порошенко в том или ином виде “Если не я, то Путин нападет” очень часто обыгрывают Порохоботы, что если не будет Порошенко, все, нападает Путин и хана», — рассказал украинский политолог.