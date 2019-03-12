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Предпенсионеры получат алименты

12 Марта 2019 в 14:15
Предпенсионеры получат алименты

Государственная дума приняла закон, благодаря которому женщин, достигшие 55 лет и мужчины, в возрасте от 60 лет смогут получать алименты для нуждающихся, сообщает Ura.ru.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева пояснил, что сегодня право взыскать алименты есть только у тех, кто достиг пенсионного возраста. Он уточнил, что принятие знового закона предоставит аналогичные права новым категориям гражданам предпенсионного возраста.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. Согласно документу, с этого года возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышаться на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал НСН о перспективах повышения пенсий в России.

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