Генерал ФСБ о возможной госизмене эксперта Неелова: Дело ясное, что дело тёмное!

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов рассказал НСН в чём может быть замешан военный эксперт, заподозренный в госизмене.

Лефортовский суд Москвы принял решение о заключении под стражу военного эксперта Владимира Неелова по подозрению в государственной измене. Как сообщает ТАСС, постановление вынесено 26 октября. Арестованный уже помещён в следственный изолятор «Лефортово». Как уточнил источник, Неелов отказался от адвоката.

Эксперт сотрудничал с «Центром стратегической конъюнктуры». Среди прочего, он специализировался на изучении частных военных компаний, в частности, писал о ЧВК «Вагнер».

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил в эфире НСН, что возможная госизмена Неелова может быть вообще не связана с темой ЧВК.

«Дело не в частных военных компаниях, а в том, что человек явно имел ранее какой-то допуск секретности, либо собирал сведения вокруг «Вагнера». Надо очень внимательно это рассмотреть, потому что есть очень много других источников получения информации, на которые мог выходить Неелов, вообще не имеющие никакого отношения к ЧВК. Вообще, частная военная компания представляет собой замкнутую структуру, не выводящую на государственные секреты. Будет проведена экспертиза, которая установит, действительно ли он получил доступ к государственной тайне или сведениям особой важности. Уже после этого будет принято соответствующее решение», - отметил генерал-майор.

Согласно открытым источникам, Владимир Неелов несколько лет назад окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. По своей специализации, помимо ЧВК, он также занимался изучением особенностей ведения современных боевых действий, военных доктрин и стратегий. Был соавтором нескольких профильных книг.

Государственная измена, согласно УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.



Группа Вагнера, известная как частная военная компания «Вагнер» — неофициальное вооружённое формирование. Её бойцы, в частности, принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. В июне 2017 года ЧВК была включена Соединёнными Штатами Америки в санкционный список.