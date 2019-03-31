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Правительство согласно приравнять электронные сигареты к обычным

31 Марта 2019 в 16:45
Правительство согласно приравнять электронные сигареты к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава. Ранее он предложил, чтобы оборот обычных и электронных сигарет регулировались аналогичным образом.

Уточняется, что ведомствам совместно с Минсельхозом и ФАС будет необходимо внести изменения в законодательство. Речь идет о части, согласно которой, оборот и потребление никотиносодержащей продукции и устройств будут подвержены единому регулированию. В том числе, речь идет и об электронных системах доставки никотина.

Кроме того, в протоколе идет речь также о введении административной ответственности за курение несовершеннолетними лицами подобных сигарет.

Ранее руководитель отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина,член-корреспондент РАН Давид Заридзе рассказал НСН о радикальных отличиях сигарет от систем нагревания табака.

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