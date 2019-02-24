Правительство РФ введет индивидуальный порядок пересчета пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что после многочленных жалоб граждан было принято решение об изменении порядка индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера. Это заявление она сделала в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 24 февраля.

По словам Голиковой, индексация пенсий, проведенная 1 января 2019 года, будет учтена при новом перерасчете. Он также коснется пенсионеров, которым положена ежемесячная денежная выплата, например, инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

В связи с тем, что государство доплачивает пожилому человеку недостающую сумму, если размер его пенсии ниже прожиточного минимума, многие, считает Голикова, не ощутили обещанную индексацию.

Напомним, 20 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал изменить существующую систему начисления доплат.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему законопроект о наследовании пенсий не будет принят Госдумой.

