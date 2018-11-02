Правительство РФ окажет поддержку развитию спорта в Крыму

На развитие крымского спорта правительство России намерено направить дополнительные средства, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер Ольга Голодец, сообщает КИА.

«Теме спорта решено уделить отдельное внимание, выделить дополнительные средства поддержки и развития спорта на территории Крыма, потому что спортивная инфраструктура тут хромает. И это должны быть качественные доступные объекты для жителей и для туристов приезжающих в Крым на отдых», — сказала она по итогам совещания в Симферополе о реализации федеральной целевой программы (ФЦП) о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, передаёт ТАСС.

Ранее НСН сообщила, что Экипаж задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» вернулся в Крым 30 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. Он уточнил, что граждан РФ обменяли на членов экипажа украинского сейнера ЯМК-0041, которых ранее задержали из-за браконьерства у берегов полуострова.

В свою очередь, Татьяна Москалькова рассказала, как себя чувствуют моряки. «Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь», - цитируют слова омбудсмена по правам человека российские СМИ.