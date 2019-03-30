Правительство проведет мониторинг цен на авиабилеты

Правительство России планирует провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Соответствующее распоряжение было поручено Федеральной антимонопольной службе, министерству транспорта, министерству энергетики, а также министерству финансов.

Уточняется, что помимо непосредственно самого мониторинга, ведомствам было выдано поручение разработать список мер, которые позволят предотвратить существенный рост цен на авиабилеты и топливо.

Координировать работу ведомств по этому вопросу поручено вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку.

Ранее эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН рассказал о неизбежном подорожании авиабилетов в этом году и его причинах.