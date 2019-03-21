Правительство продлевает заморозку цен на бензин

Правительство России продлило соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает RT.

По его словам, соглашение решено продлить на один квартал. За это время ЕАЭС должен согласовать новый механизм регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

Заморозить оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня 2018 года правительство и нефтяники договорились 31 октября.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН предсказал рост цен на бензин в марте 2019 года.