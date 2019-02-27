Топливный союз предсказал рост цен на бензин в марте

В 2019 году цены на бензин вырастут не более чем на 4,3%. Такое обещание дал глава Минэнерго Александр Новак. Он отметил, что удержать цены на уровне существующих с темпом роста, не превышающим инфляцию, помогут, в частности, инструменты налогового регулирования. Кроме того министр объяснил рост стоимости топлива, наблюдавшийся в начале этого года. По его словам, изменение цен обусловлено повышением налога на добавленную стоимость.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН рассказал, при каких условиях обещание главы Минэнерго может осуществиться.
«Верить обещанию Новака, безусловно, можно, в принципе это совершенно не новость, а достаточно старая установка. Многократно заявлялось, что в этом году цена вырастет на 1,7% в связи с повышением НДС, и дальше будет расти в рамках инфляции. Другой вопрос, насколько это обещание сбудется. Здесь никаких адекватных прогнозов дать невозможно. Я уверен, что регулятор будет делать все, чтобы это обещание сбывалось. Регулятор прекрасно понимает всю серьезность и тревожность ситуации, которую мы имеем, потому что у нас действительно сейчас оптовая цена менее подвержена регулирующему воздействию, чем розничная», — рассказал эксперт.
По его словам, при стремительном росте оптовых цен на рынке сильно возрастает вероятность повторного появления на рынке проблем и «тревожностей», которые в перспективе могут привести к более серьезному росту, чем рамки инфляции.
«Сейчас регуляторы обсуждают различные механизмы. Был введен демпфирующий (амортизирующий) механизм, но сегодня он не работает в должной мере по бензинам. Мы ожидаем, что цены вырастут уже в марте. Дальше все будет зависеть от оперативности действий регулятора, в первую очередь в вопросе корректировки оптовых цен. Поживем — увидим», — заключил Баженов.Напомним, ранее РИА Новости опубликовали данные исследования, согласно которому Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина для населения. Однако руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН тогда отметил, что позиция нашей страны в подобных рейтингах зависит от критериев, по которым она определяется.