Топливный союз предсказал рост цен на бензин в марте

Глава Независимого топливного союза в эфире НСН рассказал, почему верить обещанию Новака об умеренном росте цен можно, но очень осторожно.

В 2019 году цены на бензин вырастут не более чем на 4,3%. Такое обещание дал глава Минэнерго Александр Новак. Он отметил, что удержать цены на уровне существующих с темпом роста, не превышающим инфляцию, помогут, в частности, инструменты налогового регулирования. Кроме того министр объяснил рост стоимости топлива, наблюдавшийся в начале этого года. По его словам, изменение цен обусловлено повышением налога на добавленную стоимость.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН рассказал, при каких условиях обещание главы Минэнерго может осуществиться.

«Верить обещанию Новака, безусловно, можно, в принципе это совершенно не новость, а достаточно старая установка. Многократно заявлялось, что в этом году цена вырастет на 1,7% в связи с повышением НДС, и дальше будет расти в рамках инфляции. Другой вопрос, насколько это обещание сбудется. Здесь никаких адекватных прогнозов дать невозможно. Я уверен, что регулятор будет делать все, чтобы это обещание сбывалось. Регулятор прекрасно понимает всю серьезность и тревожность ситуации, которую мы имеем, потому что у нас действительно сейчас оптовая цена менее подвержена регулирующему воздействию, чем розничная», — рассказал эксперт.

По его словам, при стремительном росте оптовых цен на рынке сильно возрастает вероятность повторного появления на рынке проблем и «тревожностей», которые в перспективе могут привести к более серьезному росту, чем рамки инфляции.

«Сейчас регуляторы обсуждают различные механизмы. Был введен демпфирующий (амортизирующий) механизм, но сегодня он не работает в должной мере по бензинам. Мы ожидаем, что цены вырастут уже в марте. Дальше все будет зависеть от оперативности действий регулятора, в первую очередь в вопросе корректировки оптовых цен. Поживем — увидим», — заключил Баженов.