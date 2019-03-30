Суббота
30 марта
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Правительство отказалось от «умных счетчиков»

30 Марта 2019 в 17:16
Правительство отказалось от «умных счетчиков»

Правительство решило временно отказаться от идеи установки в российских квартирах, так называемых, «умных счетчиков». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он сообщил, что заморозка проекта связана с дороговизной реализации идеи и потенциальным ростом цен на услуги. Козак уточнил, что правительство подчитало расчеты и пришло к выводу – введение «умных счетчиков» будет нерентабельным. Кроме того, их внедрение вызовет рост тарифов на газ, поскольку иных источников компенсации затрат государства не предусмотрено.

Козак уточнил, что реализация проекта лишь заморожена. В будущем, когда стоимость счетчиков станет ниже, правительство может вернуться к решению этого вопроса.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил в беседе с НСН, что газовые компании заняты решением второстепенных проблем.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.