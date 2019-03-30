Правительство отказалось от «умных счетчиков»

Правительство решило временно отказаться от идеи установки в российских квартирах, так называемых, «умных счетчиков». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он сообщил, что заморозка проекта связана с дороговизной реализации идеи и потенциальным ростом цен на услуги. Козак уточнил, что правительство подчитало расчеты и пришло к выводу – введение «умных счетчиков» будет нерентабельным. Кроме того, их внедрение вызовет рост тарифов на газ, поскольку иных источников компенсации затрат государства не предусмотрено.

Козак уточнил, что реализация проекта лишь заморожена. В будущем, когда стоимость счетчиков станет ниже, правительство может вернуться к решению этого вопроса.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил в беседе с НСН, что газовые компании заняты решением второстепенных проблем.