Пранкеры сообщили спецпредставителю США о счетах правительства Венесуэлы в банке «Лимпопо»

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они пытались узнать о планах Вашингтона в отношении Каракаса. Пранкеры провели серию телефонных переговоров от лица президента Швейцарии Уэли Маурера. Как сообщает Sputnik Mundo, пранк состоялся 19 февраля. Вован и Лексус сообщили Абрамсу, что счета правительства Венесуэлы находятся в некоем банке «Лимпопо». При этом Берн не усматривает в этом факте нарушений законодательства, передает RT.

В разговоре американский представитель настаивал на блокировке счетов, пригрозив иском против Швейцарии, отмечает РЕН ТВ.

В результате пранкеры заявили, что заблокируют счета в обмен на предоставление санкционного списка США в отношении граждан Венесуэлы. В свою очередь они отправили свой список венесуэльских чиновников, счета которых находятся в швейцарских банках. В нем были фамилии, например, телеведущей Ксении Собчак, писателя Дмитрия Быкова и героев сериалов, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Вован и Лексус рассказали, что в списке фигурирует вымышленный банк Lexus Vovanial Bank Ltd, в котором якобы хранит деньги президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Пранкеры также рассказали, что в разговоре Абрамс уверял, что США не планируют вводить войска в Венесуэлу.

Ранее член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что США до сих пор заинтересованы в венесуэльской нефти.

