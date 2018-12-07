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Прах создателя «Губки Боба» развеяли над морем недалеко от Калифорнии

7 Декабря 2018 в 15:48
Прах создателя «Губки Боба» развеяли над морем недалеко от Калифорнии

Прах создателя мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивена Хилленберга развеяли над морем недалеко от побережья Калифорнии. Об этом сообщает портал TMZ, в распоряжении которого есть свидетельство о смерти мультипликатора.

Как напоминает RT, о смерти аниматора в своём Twitter сообщила компания Nickelodeon. Стивен Хилленберг ушел из жизни 27 ноября. Ему было 57 лет. Причиной смерти создателя Губки Боба стал боковой амиотрофический склероз.

Между тем, в Мосгордуме допустили создание в Москве граффити с героями мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Это произойдёт в том случае, если поступит соответствующее предложение, в том числе от Союза художников. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. В эфире НСН режиссер-мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит поддержал это предложение.

 

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