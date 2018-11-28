Пусть красуется! Бронзит поддержал создание граффити с Губкой Бобом

Режиссер-мультипликатор в эфире НСН рассказал, что изображение будет вселять позитив москвичам и гостям столицы.

В Мосгордуме допустили создание граффити с героями мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» в столице. Произойдёт это в том случае, если поступит соответствующее предложение, в том числе от Союза художников. Таким образом будет увековечена память создателя мультсериала Стивена Хилленберга, который скончался 27 ноября 2018 года. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, в столице есть много разных пространств, где можно было бы разместить изображение, сообщает АГН Москва.

в эфиреобрадовался этому предложению.

«Пусть красуется. Это красиво, ярко. Я вообще за яркий цвет. Он будет с весёлой улыбкой вселять позитив в нашу серую зимнюю погоду. То, что под это цивилизованно выделят пространство, это меня радостно удивляет. Чиновники готовы уделить этому внимание - хоть что-то позитивное происходит. Дай бог, чтобы это свершилось», - отметил мультипликатор.

При этом Константин Бронзит призвал не подчёркивать, что мультик западный.

«Как только мы начинаем даже в таких невинных вещах, как персонаж из детского мультфильма, который известен во всём мире, обозначать, что он западный – вот отсюда все наши проблемы, всё наше зло. Давайте хотя бы отсюда уберём эти ярлыки. Это нормальный весёлый персонаж. А то, что он западный, нужно стараться не упоминать», - уточнил Бронзит.

Напомним, Стивен Хилленберг скончался на 58-ом году жизни из-за бокового амиотрофического склероза. Этот диагноз ему поставили в марте 2017 года. Первая серия мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» вышла на экраны 1 мая 1999 года. До этого Хилленгберг работал режиссёром и сценаристом шоу «Новая жизнь Рокко».