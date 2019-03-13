Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Горячие новости

PR-менеджер подтвердила тяжёлое состояние Началовой

13 Марта 2019 в 07:30
PR-менеджер подтвердила тяжёлое состояние Началовой

Юлия Началова находится в «не очень хорошем состоянии», сообщила PR-менеджер певицы и телеведущей Анна Исаева. Она ранее подтвердила госпитализацию исполнительницы 11 марта, отмечают  «Известия». У Началовой, как и сообщалось ранее, обострилась подагра, и подскочил сахар в крови. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает «Свободная пресса».

«С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — уточнила Исаева изданию StarHit. В свою очередь, менеджер Владимир Белов не стал распространяться о состоянии Началовой и утверждал, что ничего не случилось.

«Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию", — заявил Белов РЕН ТВ.

В свою очередь RT отмечает, что PR-директор певицы сделала публикацию в своём Instagram, в которой вспомнила события семилетней давности. На фото запечатлены Юлия Началова и Николай Басков, Исаева вспомнила об их совместной работе во время подготовки к бенефису певицы в 2012 году.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.