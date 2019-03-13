PR-менеджер подтвердила тяжёлое состояние Началовой

Юлия Началова находится в «не очень хорошем состоянии», сообщила PR-менеджер певицы и телеведущей Анна Исаева. Она ранее подтвердила госпитализацию исполнительницы 11 марта, отмечают «Известия» . У Началовой, как и сообщалось ранее, обострилась подагра, и подскочил сахар в крови. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает «Свободная пресса» .

«С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — уточнила Исаева изданию StarHit. В свою очередь, менеджер Владимир Белов не стал распространяться о состоянии Началовой и утверждал, что ничего не случилось.

«Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию", — заявил Белов РЕН ТВ .

В свою очередь RT отмечает, что PR-директор певицы сделала публикацию в своём Instagram, в которой вспомнила события семилетней давности. На фото запечатлены Юлия Началова и Николай Басков, Исаева вспомнила об их совместной работе во время подготовки к бенефису певицы в 2012 году.