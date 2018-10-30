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Пожилая автоледи устроила ДТП с автобусом в Подмосковье

30 Октября 2018 в 15:35
Пожилая автоледи устроила ДТП с автобусом в Подмосковье

Легковушка врезалась в пассажирский автобус в деревне Донино Раменского района. За рулём легкового авто находилась пожилая женщина. Как уточнил очевидец Фёдор Алиев, на вид ей было около 60 лет.

«Бабушка лет 60 вывернула на «встречку», ей, видите ли, надо было на заправку, хотя она была вообще на другой стороне. В итоге она столкнулась с грузовиком и от удара врезалась в автобус», - цитирует слова Алиева сайт « Подмосковье Сегодня».

Стоит отметить, что во время аварии никто не пострадал.

Ранее лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН поддержал ужесточение наказания за побег с места ДТП.

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