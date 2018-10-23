Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Общество

В Госдуме поддержали ужесточение наказания за побег с места ДТП

23 Октября 2018 в 22:00
В Госдуме поддержали ужесточение наказания за побег с места ДТП
ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, что сбежавшие в места ДТП пьяные водители больше не смогут легко отделаться.

Для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие, хотят ввести уголовное наказание. С таким предложением выступило МВД. Предполагается, что поправки будут внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, пишут «Известия». По данным издания, согласно изменениям, водители, скрывшиеся с места ДТП, понесут такое же наказание, как и пьяные виновники столкновений. Это касается аварий с тяжело пострадавшими или погибшими. За причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, а если в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Поправки призваны устранить пробел в законодательстве, который позволял нетрезвым водителям избегать уголовного наказания, рассказал в эфире НСН лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Как правило, с места ДТП с тяжелыми последствиями скрываются люди, находящиеся в состоянии опьянения, алкоголического или наркотического. Чаще всего это бывают наркоманы, которые не дожидаются ни скорой, ни госавтоинеспекции. Сбегают с места ДТП по большей части такие люди. Поправки позволят прекратить попытки граждан скрываться с места ДТП, во-первых, не вызвав скорую для пострадавших, а, во вторых, уходя от ответственности», — сказал депутат.

Если поправки МВД будут приняты, пьяные водители уже не смогут избежать соответствующей ответственности за содеянное.

«У нас уголовная ответственность в случае гибели одного, двух и более человек на два года выше в том случае, если водитель находился в состоянии опьянения. А если он сбежал, то когда его найдут через день-два, то состояние опьянения определить уже невозможно. В случае признания вины, такой водитель отделается меньшим сроком, чем это положено по закону и по справедливости», — добавил Лысаков.

Сейчас, согласно УК, водителям за причинение тяжкого вреда здоровью грозит наказание до двух лет лишения свободы, если в ДТП есть погибшие — то от трех до семи лет. Кроме того, сбежавший с места аварии водитель считается трезвым в связи с тем, что доказать обратное по прошествии некоторого времени после аварии медэкспертиза не способна.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.