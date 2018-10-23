В Госдуме поддержали ужесточение наказания за побег с места ДТП

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, что сбежавшие в места ДТП пьяные водители больше не смогут легко отделаться.

Для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие, хотят ввести уголовное наказание. С таким предложением выступило МВД. Предполагается, что поправки будут внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, пишут «Известия». По данным издания, согласно изменениям, водители, скрывшиеся с места ДТП, понесут такое же наказание, как и пьяные виновники столкновений. Это касается аварий с тяжело пострадавшими или погибшими. За причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, а если в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Поправки призваны устранить пробел в законодательстве, который позволял нетрезвым водителям избегать уголовного наказания, рассказал в эфире НСН лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Как правило, с места ДТП с тяжелыми последствиями скрываются люди, находящиеся в состоянии опьянения, алкоголического или наркотического. Чаще всего это бывают наркоманы, которые не дожидаются ни скорой, ни госавтоинеспекции. Сбегают с места ДТП по большей части такие люди. Поправки позволят прекратить попытки граждан скрываться с места ДТП, во-первых, не вызвав скорую для пострадавших, а, во вторых, уходя от ответственности», — сказал депутат.

Если поправки МВД будут приняты, пьяные водители уже не смогут избежать соответствующей ответственности за содеянное.

«У нас уголовная ответственность в случае гибели одного, двух и более человек на два года выше в том случае, если водитель находился в состоянии опьянения. А если он сбежал, то когда его найдут через день-два, то состояние опьянения определить уже невозможно. В случае признания вины, такой водитель отделается меньшим сроком, чем это положено по закону и по справедливости», — добавил Лысаков.

Сейчас, согласно УК, водителям за причинение тяжкого вреда здоровью грозит наказание до двух лет лишения свободы, если в ДТП есть погибшие — то от трех до семи лет. Кроме того, сбежавший с места аварии водитель считается трезвым в связи с тем, что доказать обратное по прошествии некоторого времени после аварии медэкспертиза не способна.