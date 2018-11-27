Пожарные ликвидировали открытое горение на строящемся ледоколе

Пожарные ликвидировали открытое горение на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В 21:10 была объявлена локализация пожара и ликвидация открытого горения на площади в 300 кв. м.

Номер сложности пожара понижен с третьего до 1-бис.

Ранее НСН сообщала, что «Виктор Черномырдин» — строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Длина ледокола «Виктор Черномырдин» будет 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22 258 тонн, скорость — примерно 17 узлов, автономность — 60 суток, ледопроходимость — 2 метра, экипаж — 38 человек.