Вторник
27 ноября
USD 66.51
EUR 75.57
Горячие новости

В Петербурге погорел «Виктор Черномырдин»

27 Ноября 2018 в 20:37
В Петербурге погорел «Виктор Черномырдин»

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщает о пожаре на двух палубах на строящемся на Адмиралтейских верфях ледоколе «Виктор Черномырдин».

Сообщение о пожаре на судозаводе поступило в 19:00.

В 19:37 пожару присвоен второй номер сложности.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, передает «Интерфакс».

«Виктор Черномырдин» — строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире.

Ранее НСН сообщала, что тела 10 погибших обнаружены после пожара на судне в водах провинции Центральный Сулавеси в Индонезии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.