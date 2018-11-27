В Петербурге погорел «Виктор Черномырдин»

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщает о пожаре на двух палубах на строящемся на Адмиралтейских верфях ледоколе «Виктор Черномырдин».

Сообщение о пожаре на судозаводе поступило в 19:00.

В 19:37 пожару присвоен второй номер сложности.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало, передает «Интерфакс».

«Виктор Черномырдин» — строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире.

Ранее НСН сообщала, что тела 10 погибших обнаружены после пожара на судне в водах провинции Центральный Сулавеси в Индонезии.