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Пожар произошел в колонии в Самарской области

8 Февраля 2019 в 22:59
Пожар произошел в колонии в Самарской области

Пожар произошел на третьем этаже барака в колонии №5 в Самарской области, пострадавших от огня нет, сообщает «Интерфаксу».

Уточняется, что в результате конфликта осужденных произошло возгорание матрацев и одеял. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. 

Обстановка в исправительном учреждении стабилизирована.

Как ранее сообщала НСН, быстрая локализация пожара предотвращает возможные жертвы, что продемонстрировал инцидент в Санкт-Петербурге на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях». 

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