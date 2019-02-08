Пожар произошел в колонии в Самарской области

Пожар произошел на третьем этаже барака в колонии №5 в Самарской области, пострадавших от огня нет, сообщает «Интерфаксу».

Уточняется, что в результате конфликта осужденных произошло возгорание матрацев и одеял. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Обстановка в исправительном учреждении стабилизирована.

Как ранее сообщала НСН, быстрая локализация пожара предотвращает возможные жертвы, что продемонстрировал инцидент в Санкт-Петербурге на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях».

