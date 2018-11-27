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Происшествия

Адмирал: Пожар на ледоколе «Черномырдин» не критичен

27 Ноября 2018 в 22:05
Адмирал: Пожар на ледоколе «Черномырдин» не критичен
ФОТО: Cтроящийся линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» // forums.airbase.ru

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов объяснил НСН, что быстрая локализация пожара на крупном судне не приведет к плачевным последствиям. 

Пожар произошел в Санкт-Петербурге на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях». Отмечается, что на месте происшествия горят две из пяти палуб, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

Такая площадь пожара не критична для большого судна, если вовремя локализовать огонь на этой площади, заявил в эфире НСН бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов.

«Когда горит, это всегда серьёзно. Если сразу не погасили, если проводка пошла гореть, это очень серьёзно. 300 метров — это с одной стороны, много, а с другой, ещё не критично. Тут все зависит от того, как смогут локализовать, ограничить распространение огня, потом тушить его. Если удастся на этой площади локализовать, то будет лучше, чем распространение. Если площадь оценивать по палубам, то там будет не 300 квадратных метров, а меньше за счёт этажности. Опасность большая, если удастся локализовать на этой площади, это не критично», — заверил адмирал.

Добавим, позже стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров. Отметим, что на 20:07 пожару был присвоен третий ранг. По последним данным МЧС, пострадали два человека.

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