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Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» потушен

27 Ноября 2018 в 22:40
Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» потушен

Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован в 22:15, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

Ранее НСН сообщала, что в 21:10 была объявлена локализация пожара и ликвидация открытого горения на площади в 300 кв. м. Номер сложности пожара понижен с третьего до 1-бис.

При пожаре пострадали два человека.

Длина ледокола «Виктор Черномырдин» будет 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22 258 тонн, скорость — примерно 17 узлов, автономность — 60 суток, ледопроходимость — 2 метра, экипаж — 38 человек. Мощность ледокола составит 25 МВт. Винто-рулевая система, включающая две винто-рулевых колонки Azipod мощностью 7,5 МВт каждая и валопровод мощностью 10 МВт, сможет поворачиваться на 360°

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