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«Поймать океан сетью». Шнуров против регулирования деятелей культуры

22 Марта 2019 в 16:38
«Поймать океан сетью». Шнуров против регулирования деятелей культуры

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что регламентировать работу деятелей культуры невозможно. В ходе парламентских слушаний по основным положениям закона о культуре в РФ в Госдуме музыкант сказал, что это похоже на попытку «поймать океан сетью».

«Читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. Так как вертикали давным давно падают, так как давным давно выстроилось горизонтальное общество», — сказал Шнуров.

Он пояснил, что в настоящее время любой блогер — работник культуры и сферы искусств.

«Любой человек, у которого есть Twitter, является производителем смыслов и производителем культуры, как бы это ни казалось ужасным», — заявил рок-музыкант.

Шнуров добавил, что инвестировать в эту область бесполезно, также как и регламентировать работу такого большого количества культурных деятелей.

Ранее Сергей Шнуров сообщил в Instagram от роспуске группы «Ленинград». Музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабановрассказал НСН, что коллективу нужна пауза, чтобы отдохнуть, собраться с силами и решить, куда двигаться дальше.

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