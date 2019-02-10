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Появилось видео «Русских Витязей» с новой фигурой высшего пилотажа

10 Февраля 2019 в 11:11
Появилось видео «Русских Витязей» с новой фигурой высшего пилотажа

Демонстрация новой фигуры высшего пилотажа произошла во время тренировочного выступления пилотажной группы ВКС России «Русские Витязи». Он состоялась в подмосковной Кубинке. Видео полета размещено в Сети.


Истребители Су-30СМ показали традиционный групповой пилотаж, петлю Настерова, «горку» с разворотом, «бочку».

В заключении летчики показали новую фигуру - роспуск после набора высота. Пилоты видоизменили свой фирменный номер «Тюльпан». Теперь самолеты набирают высоту около тысячи метров, чтобы затем разойтись в стороны, символизируя распускающийся цветок.

«Пришло много молодежи - это самое главное. Есть с кем и над чем работать. Основная задача - чтобы наше дело продолжалось», - прокомментировал успех у зрителей ТК «Звезда» командир «Русских Витязей» полковник Андрей Алексеев.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин высказывал в интервью НСН восхищение пилотажниками на «НАШЕСТВИИ».

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