Появилось видео «Русских Витязей» с новой фигурой высшего пилотажа

Демонстрация новой фигуры высшего пилотажа произошла во время тренировочного выступления пилотажной группы ВКС России «Русские Витязи». Он состоялась в подмосковной Кубинке. Видео полета размещено в Сети.





Истребители Су-30СМ показали традиционный групповой пилотаж, петлю Настерова, «горку» с разворотом, «бочку».

В заключении летчики показали новую фигуру - роспуск после набора высота. Пилоты видоизменили свой фирменный номер «Тюльпан». Теперь самолеты набирают высоту около тысячи метров, чтобы затем разойтись в стороны, символизируя распускающийся цветок.

«Пришло много молодежи - это самое главное. Есть с кем и над чем работать. Основная задача - чтобы наше дело продолжалось», - прокомментировал успех у зрителей ТК «Звезда» командир «Русских Витязей» полковник Андрей Алексеев.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин высказывал в интервью НСН восхищение пилотажниками на «НАШЕСТВИИ».