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Появилось видео посадки боевого самолета на трассу под Хабаровском

17 Августа 2018 в 08:04
Появилось видео посадки боевого самолета на трассу под Хабаровском

Очевидцы приземления военного самолета на автотрассу под Хабаровском опубликовали в сети видеозапись увиденного. Как сообщает РЕН.ТВ, на военные учения пришли посмотреть несколько десятков человек.

В ходе учений «Восток-2018» российские штурмовики Су-25, а также истребители Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 пролетели над автомобилями и плавно приземлились на заранее перекрытый участок автодороги. Создавшаяся автомобильная пробка растянулась на несколько километров, пишет Газета.ру.

Как сообщала НСН ранее, согласно плану манёвров, взлет-посадку боевые самолёты будут отрабатывать на трассе ещё несколько дней.

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