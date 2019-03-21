Появилось видео катастрофы парома в Ираке. Число жертв приблизилось к 100

Видео катастрофы парома на реке Тигр рядом с иракским городом Мосул публикуют в интернете очевидцы трагедии. По последним данным, число погибших увеличилось до 85. Такую последнюю информацию приводит телеканал Sky News Arabia. Спасено не менее 60 человек.

Наиболее вероятной причиной катастрофы стал значительный перегруз судна. Как отмечает «Свободная пресса» , среди погибших в основном женщины и дети. Судя по видео, многие из них просто не смогли справиться с быстрым течением реки.

Паром совершал увеселительную прогулку по реке по случаю празднования Новруза - прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.